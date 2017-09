Aniversário de 199 anos da PM no Pará é celebrado com promoção de militares no 3º BPM

Militares também receberam medalhas de honraria pelos serviços prestados. Aniversário da PM foi no dia 25, mas devido ao Sairé a solenidade foi adiada para esta sexta-feira (29).

Quase dois séculos de serviços prestados a segurança pública do estado, a Polícia Militar celebrou no dia 25 de setembro 199 anos de implantação no Pará. Em Santarém, a data foi comemorada nesta sexta-feira (29) com uma solenidade no 3º Batalhão de Polícia Militar. Na ocasião, militares foram promovidos e alguns receberam condecorações de bons serviços.

Para o comandante da PM no município, Tenente Coronel Ademar Maués, apesar dos desafios diários enfrentados pelos militares, a data mostra o trabalho positivo que é realizado na Amazônia.

Segundo comandante do Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), ao longo dos anos o órgão vem se aprimorando e transformando serviços no oeste do Pará. “O objetivo é sempre trazer um atendimento melhor ao cidadão da região. É uma satisfação muito grande isso”, disse Coronel Héldson Tomaso.

A cerimônia iniciou por volta das 8h30 e foi realizada nesta sexta-feira porque no dia 25 o efetivo e o comando da PM estavam na Vila Balneária de Alter do Chão, na operação de segurança do Sairé.

Durante a cerimônia 31 militares, sendo dois oficiais e 29 praças, foram promovidos a novas graduações. Graduado como subtenente, o sargento Arnoldo Castro Silva, que está na Polícia Militar a mais de duas décadas, disse que com a nova graduação desafios devem ser vencidos. “Vamos ter que arcar com as responsabilidades da nova promoção”, disse. Militares também receberam medalhas de bons serviços prestados.

Participaram das comemorações representantes da Marinha do Brasil, Polícia Rodoviária Federal, Grupo Tático Operacional, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, autoridades do governo município. Familiares dos militares graduados também acompanharam a cerimônia.

Segurança santarena

No município a PM tem 47 anos de fundação e atualmente conta com um efetivo de 700 militares. Segundo o vice-prefeito José Maria Tapajós, o trabalho da PM em Santarém e no estado contribui para o desenvolvimento da região. “Tenho certeza absoluta que no bicentenário teremos muito mais coisas para comemorar no ponto de vista da segurança pública e na diminuição da violência”, ressaltou.

