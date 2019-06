Aniversário de Santarém terá esporte, entrega de obras, lançamento de livros e show com atrações nacionais

Vista aérea de Santarém — Foto: Ádrio Denner/ AD Produções

Programação oficial dos 358 anos foi divulgada em coletiva na manhã desta quinta-feira (13).

A programação oficial do aniversário de Santarém, no oeste do Pará, terá 14 dias, iniciando nesta sexta-feira (14) e se estendendo até o dia 29. Lançamento de livros, inaugurações de obras, espetáculos teatrais, competição de aquathlon e corrida, além de shows (gospel, bandas locais e atrações nacionais) fazem parte das comemorações dos 358 anos da cidade.

O anúncio da programação ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), durante entrevista coletiva no Theatro Victória, com a presença do prefeito Nélio Aguiar (DEM), vice-prefeito José Maria Tapajós (PR), o secretário municipal de Cultura, Luís Alberto Figueira (Pixica) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Emir Aguiar (Podemos).

De acordo com o prefeito Nélio Aguiar, a programação deste ano foi pensada para envolver ao máximo a comunidade santarena. Um exemplo disso, é a realização de atividades culturais na cidade e em Alter do Chão, como o projeto Cultura na Comunidade, que além de levar atrações, oportuniza a apresentação de talentos dos locais onde os shows são realizados.

Sobre a realização de show com atrações nacionais que nos dois primeiros anos do atual governo não foram realizados, o secretário municipal de Cultura, Luís Alberto Pixica disse que atende o anseio de uma grande parcela da população.

“Nós temos que atender todos os públicos e haviam muitos pedidos por shows nacionais. Conseguimos fechar com cinco artistas que estão unidos em um projeto e isso barateou o cachê. Vamos gastar menos de R$ 100 mil de cachê com esses cinco cantores. Além disso, continuamos a valorizar a prata da casa”, disse Pixica.

O secretário informou ainda que no show Canta Santarém, dia 22 de junho, 30 artistas locais estarão se apresentando.

Programação de Aniversário

14 de Junho – Sexta-feira

14h – Projeto Encantos do Tapajós – Lançamentos dos livros:

IHGTAP – Terezinha Amorim

Olhando para o rio – Erik Jennings

Local: Praça do Pescador

17 de Junho – Segunda-feira

17h – Entrega de Academia ao ar livre da Nova República

Local: Av. Sérgio Henn entre Ruas 4 e 5

18h30 – Entrega de Academia ao ar livre da Floresta

Local: Rua Couto Magalhães próximo à Rua Maravilha.

19h30 – Cultura na Comunidade: Sertanejo+Pagode/Samba

Local: campo Comunitário do bairro Santarenzinho.

18 de Junho – Terça-feira

16h – Lançamento do Programa Melhor em Casa

Local: UBS do bairro Fátima

19h – Entrega de quadra poliesportiva iluminada

Local: Comunidade Guaraná

Cultura na Comunidade – Rock + Reggae

Local: Campo Comunitário do Cambuquira

19 de Junho – Quarta-feira

17h – Lançamento do livro: Pastoral do Menor – Irmão Ronald David Henn

Local: Pastoral do Menor

19h – Entrega de Ginásio Poliesportivo

Local: Comunidade Cipoal – BR-163 – Km 14

Cultura na Comunidade – Carimbó+Forró

Local: Campo comunitário do D.E.R.

20 de Junho – Quinta-feira

19h – Espetáculo de Teatro – Companhia de Teatro Kauré

Local: Theatro Victória

21 de Junho – Sexta-feira

19h – Abertura – Show Gospel

Banda Efésios – Ministério Paz

Banda Levitas – Samba Novo

Entrega – 2ª etapa da Praça de Eventos

22h – Sorteio IPTU Premiado

23h – Show – Som Tapajoara

00h – Show – Uendel Pinheiro

01h30 – Show – Alô Bateria: Ivo Meireles, Arlindinho Cruz, Sandra de Sá e Dudu Nobre.

Local: Praça de Eventos.

22 de Junho – Sábado

8h – Aquathlon (corrida e natação)

Local: Orla da cidade

10h – Missa Mocoronga

Local: Igreja Matriz

19h – Entrega da Medalha Pe. Felipe Bettendorf

21h – Show Canta Santarém

23h – Parabéns a Santarém

Local: Centro Cultural João Fona.

23 de Junho – Domingo

7h – Corrida “Santarém do meu amor”

Saída: Praça São Sebastião

8h – Entrega Ambulância

Local: Comunidade Tiningú

10h – Entrega de quadra poliesportiva

Local: Comunidade São Raimundo da Palestina.

24 de Junho – Segunda-feira

17h – Inauguração UBS Área Verde

Local: Rua Palmeiras, s/n, entre Japiim e Piauí.

20h – Escola de Artes: A Arte que vem delas

Local: Casa de Cultura.

25 de Junho – Terça-feira

10h – Inauguração da Escola São José

Local: Comunidade Piracãoera

18h – Inauguração – Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUS)

Local: Bairro São José Operário.

26 de Junho – Quarta-feira

18h – Entrega de Academia ao ar livre de Alter do Chão

Local: Centro de Atendimento ao Turista – CAT.

27 de Junho – Quinta-feira

9h – Inauguração da ampliação e reforma da Escola Aldo Ferreira Campos

Local: Escola Aldo Ferreira Campos

14h30 – GGI Especial – Lançamento do APP de Iluminação Pública

Local: Auditório da Aces.

28 de Junho – Sexta-feira

10h – Inauguração da Escola Nossa Senhora da Saúde

Local: Comunidade Igarapé da Praia

17h – Entrega do espaço multicultural da arena de eventos e ruas asfaltadas da Interventoria e Aeroporto Velho.

Local: Arena de Eventos – Estádio, Av. Sérgio Henn com Av. Muiraquitã.

29 de Junho – Sábado

10h – Entrega da UBSF Ailton Barros

Local: Em frente à Praça da Matriz.

Por:Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

