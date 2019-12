Ano letivo na rede pública estadual começa dia 3 de fevereiro

O ano letivo de 2019 ainda não terminou, mas o calendário do ano que vem já foi anunciado (Foto:Divulgação/Seduc)

Seduc anunciou o calendário de 2020 durante Encontro Regional de Educação, que ocorre em Belém

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou nesta quarta-feira (11) que o calendário escolar do ano que vem já foi definido.

O ano letivo de 2020 iniciará dia 3 de fevereiro em todas as escolas estaduais, terá 200 dias de atividades efetivas e só terminará em 29 de dezembro. Antes do início, nos dias 30 e 31 de janeiro, a Seduc realiza a Jornada Pedagógica.

A programação pedagógica de 2020 é uma das pautas do II Encontro Regional de Educação, que é realizado em Belém até a próxima quinta-feira (12).

Segundo a secretária-adjunta de ensino da Seduc, Ana Paula Renato, o calendário traz algumas novidades. “As USEs (Unidade Seduc na Escola) e UREs (Unidade Regional de Educação) receberão o currículo integrado com perfil de entrada e saída de cada aluno, o que permitirá avaliar que tipo de estudante queremos do início ao final do ano”, disse.

O calendário prevê, ainda, a realização de atividades estruturantes para Língua Portuguesa, Matemática e produção textual desde o ensino fundamental até o médio. Outras ações passam a constar no calendário, como, por exemplo, o Dia da Família na Escola, momento em que a direção da escola apresentará aos pais e responsáveis o calendário do trimestre e dizer o que cada unidade de ensino espera deles.

Outra novidade é a realização de avaliações diagnósticas intercaladas com cada período avaliativo. A avaliação monitora o andamento da aprendizagem do aluno desde o início do ano.

O Encontro Regional de Educação tem como objetivo avaliar as metas de educação pactuadas no início de 2019 e monitorar a agenda da aprendizagem em cada escola da rede estadual de ensino. Participam do encontro secretários municipais de educação, gestores de USEs e UREs, técnicos e diretores de escolas.

O encontro já foi realizado em Altamira, Bragança, Santarém e Marabá. Em Belém, participam educadores da Região Metropolitana, parte da região nordeste e Marajó.

Durante os encontros as escolas definem as principais metas para 2020.

