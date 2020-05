Anorival Missassi morre aos 80 anos

O Pecuarista Anorival Missassi morreu na manhã desta quinta-feira (07), em Sinop no estado do Mato Grosso aos 80 anos.(Foto:Jenyfer Buss)

Anorival Missassi morreu na manhã desta quinta-feira (07), ele esta na UTI em hospital da cidade de Sinop no Mato grosso aos 80 anos, ele tratava a mais de noventa dias em tratamento com problemas cardiovasculares.

Missassi pioneiro, fundador de Novo Progresso, onde também desenvolveu a pecuária, foi pioneiro também na formação de rebanho em raça nelore de alta Qualidade, fornecendo matrizes do Pará para o rebanho Brasileiro. Anorival Presidiu APRONOP por vários anos em Novo Progresso.

A prefeitura de Novo Progresso emitiu nota de pesar e decretou luto oficial na tarde desta quinta-feira(07).

