Antes de encarar o Man City, Monaco tropeça contra penúltimo colocado

Tecnologia ajuda árbitro a validar gol do Bastia, Bernardo Silva empata, mas time do principado consegue apenas 1 a 1 contra o 19º e pode ver PSG se aproximar

Líder do Campeonato Francês e com um dos ataques mais potentes da Europa, o Monaco não teve boa atuação às vésperas de enfrentar o Manchester City de Pep Guardiola pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, às 16h45 (de Brasília). Enfrentando o penúltimo colocado da Ligue 1 fora de casa, o time do principado viu o Bastia abrir o placar, arrancou o 1 a 1 com Bernardo Silva, mas pode ver o Paris Saint-Germain se aproximar na ponta da tabela.

O empate leva os monegascos a 59 pontos, quatro a mais do que o vice-líder PSG, que enfrenta o Toulouse, em casa, no domingo. O Bastia chega a 23 pontos, mas segue na penúltima posição.

O Bastia abriu o placar logo aos 19 do primeiro tempo, depois que Bengtsson fez o cruzamento da direita, Diallo cabeceou, Subasic ainda tentou defender, mas o relógio do árbitro apontou que a bola já havia passado da linha do gol.

O Monaco voltou melhor para o segundo tempo e empatou logo aos 7 minutos, quando Touré recebeu na direita, fez o cruzamento, e Bernardo Silva apareceu quase na pequena área para deixar tudo igual. O líder até tentou a virada, mas a pontaria não estava em dia. Das 16 finalizações da equipe de Leonardo Jardim, apenas quatro foram no gol, duas em cada tempo.

Fonte: Globo Esporte.

