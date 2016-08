Antes de Toledo, Camila deu fora em sertanejo

A atriz Camila Queiroz despertou interesse no cantor Luan Santana antes de assumir o namoro com o ator Klebber Toledo. O interesse de Luan surgiu após a atriz gravar uma participação em seu DVD, em São Paulo.

O sertanejo chegou a chamá-la para jantar quando esteve no Rio de Janeiro alguns dias depois, mas não teve bons resultados mesmo o cantor disparando vários elogios para a moça. Há rumores de que na época Camila já estava com Toledo, mas sem assumir o affair.

Bastante interessado, o cantor chegou a enviar um buquê de rosas para a modelo, segundo o “Extra”.

DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

