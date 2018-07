ANUNCIOU NO INSTA-Ximbinha casa com pivô de sua separação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ximbinha revelou que está casado novamente, ou pelo menos, como se diz na gíria, “amigado”. O músico aproveitou uma publicação no Instagram, onde aparecia com a namorada Karen Fernandes, para chama-la de “minha esposa”. Logo os fãs passaram a questionar se o guitarrista paraense havia casado novamente.

