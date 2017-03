Anvisa interdita lote de paçoquinha por excesso de substância com potencial cancerígeno

Cingapura é a cidade mais cara para se viver, enquanto Almaty, no Cazaquistão, é a mais barata Rio e SP são as que mais encareceram no mundo

Interdição atinge o lote 0027 do Doce de Amendoim Paçoca Rolha, da marca Dicel. © Fornecido por Abril Comunicações S.A. Interdição atinge o lote 0027 do Doce de Amendoim Paçoca Rolha, da marca Dicel.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou o lote 0027 do Doce de Amendoim Paçoca Rolha, da marca Dicel, pelo excesso de aflatoxinas, espécies de micotoxinas.

As substâncias acima do limite permitido, encontradas no alimento distribuído pela Indústria e Logistica Wethonklauss Constante Ltda, são tóxicas e carcinogênicas, e, por isso, produtos fora da especificação não podem ser consumidos pela população.

Relatório do Laboratório de Análise Micotoxicológicas (LAMIC – Santa Maria/RS) indica que excesso de aflatoxina foi encontrado no amendoim com casca, descascado, cru ou tostado, pasta de amendoim ou manteiga de amendoim.

A Anvisa informou que a interdiçãocautelar vale para o lote 0027, distribuído em todo País, data de fabricação 18/11/2016, data de validade 18/11/2017.

