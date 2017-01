Ao lado do técnico Cannavaro, Pato celebra transferência à China

A mesma imagem foi publicada no Instagram do treinador, que na legenda deu as boas-vindas ao atacante.

Anunciado pelo Tianjin Quanjian nesta segunda-feira (30), Alexandre Pato já está com os novos colegas na Itália, onde o clube chinês faz pré-temporada. Há pouco, ele publicou nas redes sociais uma foto ao lado do técnico italiano Fabio Cannavaro e disse estar “feliz de fazer parte dessa nova família”.

