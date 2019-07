Ao ser flagrado arrombando residência, ladrão tem a mão cortada

Foto: Márcio Garcia/Arquivo pessoal – Um jovem conhecido da polícia pela prática de furtos no município de Oriximiná, oeste do Pará, foi surpreendido pelo proprietário de uma residência quando tentava arrombar o imóvel na terça-feira (23). Revoltado, o proprietário pegou um terçado que estava no seu quintal e partiu para cima do suspeito provocando um corte profundo em sua mão esquerda.

Segundo informações do escrivão de Polícia Civil, Renan Guimarães, o proprietário da residência que estava sendo arrombada por Roberto de Oliveira Freira, o Robertinho, primeiro deu uma lambada com o terçado nas costas do suspeito. E quanto Robertinho virou de frente para ele, ao levantar as mãos para se defender, levou um golpe de terçado na mão esquerda, e fugiu logo em seguida.

Na fuga, Robertinho deixou para trás objetos que já haviam sido furtados em outra residência, além de roupas e extensões.

A vítima da tentativa de furto foi até à delegacia de Polícia Civil de Oriximiná registrar um boletim de ocorrência, e relatou que não era a primeira vez que sua casa era arrombada por Robertinho para a prática de furtos.

De posse das informações, o delegado William Fonseca e o investigador Vilaça foram até o Hospital Municipal e lá foi localizado o suspeito que estava recebendo atendimento. “No Hospital Municipal deram voz de prisão a Robertinho por furto, e ele agora será encaminhado à justiça que decidirá seu destino”, informou o escrivão Renan Guimarães.

