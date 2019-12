Ao ser levado para audiência de custódia, preso foge da delegacia de Polícia Civil em Santarém

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA 22/12/2019 16h57 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Guarnições das polícias civil e militar saíram às ruas em busca do “preso fujão”. Até o momento da publicação desta reportagem o G1 não teve a informação se “Lourinho” foi recapturado. O portal fez contato com o delegado plantonista.

Um caso no mínimo inusitado aconteceu neste domingo (22) em Santarém, no oeste do Pará. Um preso que estava sendo conduzido para audiência de custódia fugiu na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Caso aconteceu neste domingo (22). Antônio Henrique da Cruz Pereira, conhecido como Lourinho fugiu no momento que iria para audiência no Fórum da cidade. Lourinho fugiu da delegacia de polícia civil em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

