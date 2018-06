Aos 20 anos, Megaleilão Nelore CFM venderá 1.000 touros Nelore CEIP, em agosto– Não terá custo de entrega para Novo Progresso

A Agro-Pecuária CFM, maior fornecedora de touros avaliados do Brasil, venderá 1.000 touros Nelore CFM na 20ª edição do Megaleilão Nelore CFM, nos dias 09 e 10 de agosto de 2018. A venda será dividida em dois dias:

è 450 reprodutores no dia 09/08, em São José do Rio Preto (SP)

è 550 reprodutores no dia 10/08, na Megaloja nas Fazendas São Francisco (Magda, SP) e Lageado (Aquidauana, MS)

São os 1.000 melhores reprodutores da CFM nascidos em 2016 e, portanto, com idade média de dois anos. Todos têm CEIP, certificado concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para touros comprovadamente superiores, provenientes de programas de melhoramento profissionais.

“Todos os reprodutores são criados a pasto. Eles se destacaram na avaliação dos mais importantes atributos econômicos, como precocidade sexual e de acabamento, conformação de carcaça, ganho de peso e adaptação. Além da responsabilidade de abrirem as vendas 2018, esses 1.000 reprodutores foram selecionados para trazer ao mercado toda a qualidade genética que o Megaleilão CFM representa há 20 anos”, ressalta Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da CFM.

As vendas do 20º Megaleilão Nelore CFM serão iniciadas com o leilão no dia 09 de agosto, a partir das 12h. As condições comerciais são especiais: pagamento em 14 parcelas, comissões de compra reduzidas de acordo com o volume de touros adquiridos, podendo chegar a zero, e descontos progressivos nas baterias de touros.

Na Megaloja, no dia 10 de agosto, os preços são tabelados em 7 parcelas sem juros e sem pagamento de comissão à leiloeira.

O 20º Megaleilão Nelore CFM também oferece condições especiais para frete. “Na compra de cargas fechadas de touros (16 ou 24 animais), o frete rodoviário é gratuito para todo o País”, informa Neto. A CFM também oferece frete grátis para qualquer quantidade de touros em sete pontos de entrega: Magda (SP), Guarapuava (PR), Aquidauana (MS), Gurupi (TO), Goianésia (GO), Cuiabá (MT) e Correntina (BA). Para o Estado do Pará, a CFM levará, sem custo adicional ao comprador, a partir de 8 touros para os pontos de entrega em Novo Progresso (PA) e Redenção (PA).

Maior venda de touros avaliados do Brasil – Em duas décadas, o Megaleilão Nelore CFM comercializou 15 mil reprodutores com CEIP, tornando-se o maior e melhor evento comercial de touros avaliados da pecuária brasileira.

