Aos 23 anos, filha do ex-goleiro Taffarel faz sucesso com fotos nas redes sociais

O Brasil se recorda de cada defesa de Taffarel na voz de Galvão Bueno: “Vai que é tua, Taffarel!” tornou-se um bordão clássico no futebol. Mas a melhor defesa do atual treinador de goleiros da seleção brasileira está em casa. É Catherine Taffarel, a filha de 23 anos, advogada.



A moça não enveredou para o esporte, mas bate um bolão. Atualmente ela trabalha num escritório de advocacia no Sul, onde nasceu, mas no momento está de férias com a família na Sardenha, de onde tem postado cliques belíssimos.



Fluente em dois idiomas, Catherine ainda presta trabalhos voluntários com crianças e apoia causas como proteção ambiental e direitos humanos.

Fonte: EXTRA.

