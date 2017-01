Aos 35 anos e em sua melhor forma, Viviane Bordin será musa da Rocinha no Carnaval

Viviane Bordin. Foto: Angelo Pastorello/Divulgação – A modelo e empresária Viviane Bordin fará sua estreia no Carnaval como musa da Acadêmicos da Rocinha no Carnaval do Rio de Janeiro.

“Estou encantada e ansiosa pois ainda estou de férias e quero voltar correndo para me dedicar aos cuidados com o corpo e fazer bonito, além de decidir sobre a fantasia. A ansiedade não cabe em mim”, exaltou a loira que vive o auge da boa forma aos 35 anos.

Viviane Bordin posou recentemente para o Diamond Brazil, portal de ensaios sensuais do qual ela é dona e que acaba de completar um ano. Mãe dos gêmeos Miguel e Murilo, de 6 anos, ela conta que não gosta de emagrecer muito para manter seu corpo com 98cm de bumbum, 70cm de cintura e 96cm de busto distribuídos por 1,70m de altura e 64kg.

“Os preparativos para o Carnaval em geral são secar todas as gordurinhas. Tenho de correr contra o tempo com dieta e treino! Incluí consultas com endocrinologista para reorganizar hormônios que colaboram com a perda de peso e definição das curvas. Tratamentos estéticos são ótimos aliados ao treino, também, pois intensificam os resultados”, conta a loira.

A modelo fez inúmeras capas de revistas e campanhas publicitárias nos últimos 15 anos. Ela venceu o concurso “Beach Girl” da Editora Abril em 2003, logo em seguida posou para a Revista Vip e, de quebra, foi capa da Playboy em junho de 2003.

Em 2005, Viviane Bordin venceu o concurso Miss Playboy TV Brasil e representou a Playboy Brasil por três anos na América latina e Ibéria. Também foi recheio da Playboy em 2006 e novamente capa da revista em janeiro de 2009. A beldade também posou nua para várias edições internacionais da Playboy em países como Estados Unidos, Alemanha e França.

Mãe de gêmeos em 2010, ela continuou como modelo posando novamente para Maxim Brasil em 2011, além de inúmeras campanhas e catálogos. Paralelamente, em 2008 Viviane Bordin começou a trabalhar com a Mavics Construtora, empresa sediada em Camboriú.

A loira idealizou o portal de ensaios sensuais Diamond Brazil devido à sua experiência como modelo sensual. Entre as beldades mais famosas que posaram para o site estão Núbia Óliiverm Natalia Casassola, Anamara, Mary Silvestre, Jéssica Amaral, Patricia Jordane e Veridiana Freitas.

Por FG5

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...