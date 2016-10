Aos 50 anos, cantora está grávida do primogênito

A parada repentina na turnê que fazia teve um motivo especial, a cantora Janet Jackson resolveu revelar que aos 50 anos está grávida de seu primeiro filho.

Em entrevista a revista americana People, Janet acabou com os rumores da gravidez, iniciados com a ruptura da divulgação do se álbum com músicas inéditas.

Janet é casada há quatro anos com Wissam Al Mana.

(Com informações da Jovem Pan)

