Aos 76 anos, morre o físico Stephen Hawking

O físico britânico Stephen Hawking – (Foto Paul Jenkins / National Geographic Channels)

RIO — O físico teórico britânico Stephen Hawking morreu aos 76 anos, nas primeiras horas desta quarta-feira, em sua casa em Cambridge, Inglaterra. A morte do cientista foi confirmada pela Universidade de Cambrigde.

‘Estamos profundamente entristecidos pelo fato de o nosso amado pai ter morrido. Ele foi um grande cientista e um extraordinário homem cujo trabalho e legado viverão por muitos anos’, escreveram Lucy, Robert e Tim, filhos do cientista.

Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, na Inglaterra, 300 anos após a morte de Galileu. Aos 8 anos se mudou para St. Albans, cidade localizada a cerca de 30 km de Londres. Estudou na University College, de Oxford. Pretendia se dedicar à Matemática, mas como esta não integrava a grade da universidade, escolheu a Física e se graduou em 1962. Em 1965 recebeu sua primeira premiação, na licenciatura em Ciências Naturais. Emigrou de Oxford para Cambridge visando a Cosmologia, onde se tornou doutor na área.

Foi professor de Matemática em Cambridge, professor lucasiano emérito – mesma posição ocupada por cientistas como Charles Babbage, Isaac Newton e Paul Dirac, e dirigiu o departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica da mesma universidade. Em 1974 se tornou um dos mais jovens membros da Royal Society, com apenas 32 anos.

Stephen Hawking se encontra com americana Adaeze Uyanwah para dar a ela um tour pelo Museu da Ciência de Londres Foto: Reprodução do Facebook

Agressividade humana

Em um passeio pelo Museu da Ciência de Londres, em 2015, o britânico declarou: ‘A falha humana que eu mais gostaria de corrigir é a agressividade. Ela pode ter sido uma vantagem na época dos homens das cavernas, para que pudessem obter mais comida, território ou uma parceira, mas, agora, ameaça destruir todos nós”‘

Previsões

Em um discurso apaixonado em um festival de ciência na Noruega, Stephen Hawking disse que era crucial estabelecer colônias em Marte e na Lua: “Estou convencido de que os seres humanos precisam deixar a Terra. O planeta está se tornando muito pequeno para nós”

Criador do universo

‘É necessário um criador para explicar como o universo começou?’. Hawking causou euforia ao defender mais uma vez suas explicações ateístas para o Big Bang, durante palestra nas Ilhas Canárias, em 2014

Stephen Hawking se encontra com americana Adaeze Uyanwah para dar a ela um tour pelo Museu da Ciência de Londres Foto: Reprodução do Facebook

Agressividade humana

Em um passeio pelo Museu da Ciência de Londres, em 2015, o britânico declarou: ‘A falha humana que eu mais gostaria de corrigir é a agressividade. Ela pode ter sido uma vantagem na época dos homens das cavernas, para que pudessem obter mais comida, território ou uma parceira, mas, agora, ameaça destruir todos nós”‘

Mulheres

Em entrevista para a “New Scientist”, o físico, divorciado duas vezes e pai de três filhos, citou o sexo oposto, quando perguntado sobre o que mais pensava durante o dia: “Mulheres. Elas são um mistério completo”

Hawking em seu escritório na Universidade de Cambridge: preocupação com uso de inteligência artificial na corrida armamentista Foto: Reuters

Tese acessível

“Ao tornar o acesso à minha tese aberto, espero inspirar pessoas ao redor do mundo a olhar para a estrelas e não para os seus pés, para se perguntarem sobre o nosso lugar no Universo e tentarem encontrar sentido no cosmos”. Foi o que Hawking disse quando Cambridge liberou o acesso on-line ao seu trabalho de doutorado, em 2017.

Físico Stephen Hawking participa de simulação de voo espacial Foto: Reprodução

Viagem ao espaço

Em março do ano passado, ao revelar que aceitou um convite para ir ao espaço feito por Richard Branson, fundador da Virgin Galactic, empresa de turismo espacial, Hawking contou: “Falei sim imediatamente”.

Ele tinha esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma rara doença degenerativa que paralisa os músculos do corpo, diagnosticada ele quando tinha 21 anos. Na época, médicos disseram que ele teria apenas mais dois anos de vida. A doença o deixou confinado a uma cadeira de rodas e dependente de um sistema de voz computadorizado para se comunicar, mas suas faculdades mentais ficaram intactas.

Hawking passou a se tornar o líder de sua geração em explorar a gravidade e as propriedades dos buracos negros, os poços gravitacionais tão profundos e densos que nem mesmo a luz pode escapar deles.

Ele escreveu 14 livros científicos com linguagem simples que ajudaram a entender as complexas teorias sobre o universo. O primeiro foi ‘Uma Breve História do Tempo’, escrito entre 1982 e 1984 e vendendo mais de 10 milhões de cópias. Outros títulos conhecidos são ‘O universo em uma casca de noz’ e “O grande projeto”.



O cientista britânico teve ainda sua história exibida nos cinemas com o filme “A Teoria de Tudo”, no qual foi interpretado pelo ator Eddie Redmayne. O longa-metragem teve a bênção do físico e deixou de lado rusgas expostas na primeira edição do livro homônimo escrito pela sua ex-mulher Jane Hawking.

Além de Jane, quem teve seus três filhos, Hawking foi casado com sua enfermeira Elaine Mason.

O cientista mais popular desde Albert Einstein e uma das personalidades científicas mais famosas além do universo acadêmico, ele fazia sucesso com suas aparições na TV, músicas e em entrevistas. O cientista participou das séries Star Trek e The Big Bang Theory, além ser animações nos desenhos The Simpsons, Futurama e Family Guy. Na música, ele fez a voz digital da canção Keep Talking, do álbum The Divison Bell, do Pink Floyd.

Por O Globo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...