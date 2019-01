Aos 88 anos, morre Padre Quevedo

(Foto: Reprodução) – Padre Quevedo tinha 88 anos e morreu após problemas cardíacos.

O padre Oscar González Quevedo S.J, jesuíta espanhol radicado no Brasil, faleceu na madrugada desta quarta-feira (9), em Belo Horizonte (MG) As informações são do portal Diário de Pernambuco.

Conhecido pelo bordão “Isso non ecziste”, Quevedo apresentou o quadro “Caçador de Enigmas”, no programa Fantástico, da TV Globo, com objetivo de desvendar fenômenos da natureza e desmascarar casos relacionados a assombrações, premonições, dentre outros e se popularizou.

Quevedo tinha 88 anos e morreu por problemas cardíacos.

O velório será realizado na manhã de hoje, na Capela Santo Inácio, localizado dentro do Campus da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), no bairro Planalto, em Belo Horizonte.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do padre.

