APAE de Novo Progresso adquire veículo com recurso da entidade

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Novo Progresso, adquiriu essa semana um veículo kombi. O veículo foi obtido com recurso de um jantar APAEANO.

De acordo com a chefa da APAE de Novo Progresso Monica Corrêa, o veiculo será de estrema importância para o transporte de alunos e a compra do automóvel só foi possível graças à participação da população de Novo Progresso e região. Outro projeto que esta iniciado é a montagem da sala de fisioterapia.

As pessoas que querem colaborar com o projeto podem entrar em contado com a presidente da entidade no telefone 093-98116 2810, ou como o Marcão no celular 093 98121 0022, toda ajuda será bem recebida, disse a presidente Monica.

Segundo a diretora Monica Correa , o carro chegou em boa hora. “Nós não tínhamos um veículo para usar aqui. Agora os alunos serão beneficiados,disse.

Por Jornal Folha do Progresso

