APAE de Novo Progresso participa de encontro de integração com Apaes em Belém

Monica Correa Presidente da Apae de Novo Progresso e Márcia Aguetoni membro do conselho fiscal estão em Belém participando do “IV ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DAS APAES”. O evento está sendo realizado no Auditório do Hotel Regente no bairro Nazaré na capital.

A finalidade do encontro é reunir os presidentes, para conhecer diversas áreas que abrangem o Movimento Apaeano no Brasil. Os novos dirigentes tem a missão de administrar uma instituição de interesse social, ter conhecimento e qualificação na execução de ações importantes para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Monica que estava em Brasília representando o município na questão PM-756/2016, embarcou ainda ontem e já esta participando do evento em Belém/Pa.

