APAE Retomou suas atividades na segunda-feira dia 23 de julho com nova diretoria em Novo Progresso

(APAE Novo Progresso Foto:Arquivo Jornal folha do Progresso)- Na segunda-feira (23) os alunos e professores Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Progresso (APAE) retornaram para as atividades. A instituição ainda conta com alunos excepcionais, e a demanda é grande na Escola de Educação Especial, devido estar passando por um período de reestruturação e retomada, gradativamente o planejamento prevê atender centenas de pessoas da comunidade progressense.

Nesse período em que ficou sem diretoria, com atividades suspensas, havia muita falta da Apae para as famílias que eram atendidas. Uma nova diretoria foi formada, as instalações e salas foram adequadas, assim como a sala de atendimento da estimulação precoce. O pátio foi cercado.

Um dos diretores Sr. Maximino Shimidel destaca que a APAE assume todas as funções quando os alunos retomam a rotina da escola, espalhando alegria e entusiasmo pelos corredores da instituição. “Estamos esperando todos, alguns ainda não retornaram. Desejamos que em 2018 possamos caminhar com todos os alunos e suas famílias vencendo desafios e promovendo o desenvolvimento e aprendizagens significativas na vida de cada um”, diz.

Neste terça-feira, 31, a diretoria esta sendo entrevistada no Jornal do Meio dia na Rádio Cultura FM, explicando em detalhes sobre essa nova fase da Apae em Novo Progresso. entrevistas com os pais.

