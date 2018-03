Apagão’ atinge Pará e mais 11 Estados do Norte e Nordeste

(Foto Reprodução) – Um “apagão” atingiu diversos Estados do Norte e Nordeste brasileiros, por volta das 16h desta quarta-feira (21). Além do Pará, Maranhão, Sergipe, Paraíba, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Amapá e Tocantins registraram falta de energia.

De acordo com nota publicada na página do Operador Nacional do Sistema Elétrico, “hjoje, 21 de março, às 15h48, uma perturbação no SIN causou o desligamento de cerca de 18.000MW, majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste, correspondendo a 22,5% da carga total do SIN naquele momento”.

“As equipes do ONS estão neste momento dedicadas à recomposição dos sistemas Norte e Nordeste, já em curso. As causas de desligamento estão sendo investigadas. Novas informações serão atualizadas tão logo estejam disponíveis”, completa a nota.

Veja o informe da ONS na íntegra.

“Hoje, 21 de março, às 15h48, uma perturbação no SIN causou o desligamento de cerca de 18.000MW, majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste, correspondendo a 22,5% da carga total do SIN naquele momento.

Em consequência da perda de carga, entrou em funcionamento o primeiro estágio do Esquema Regional de Alívio de Carga do Sistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com corte automático de consumidores, no montante de 4.200MW.

Os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste.

Às 16h15 já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

As equipes do ONS estão neste momento dedicadas à recomposição dos sistemas Norte e Nordeste, já em curso.

As causas de desligamento estão sendo investigadas.

Novas informações serão atualizadas tão logo estejam disponíveis”.

Possíveis causas

Segundo informações do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o apagão ocorreu após uma falha na usina de Belo Monte, no Pará.

Serviços

O DOL entrou em contato com Infraero que informou que, até o momento, os voos que saem do Aeroporto Internacional de Belém não foram afetados pelo “apagão”, já que o aeroporto possui gerador.

(DOL)

