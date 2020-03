Apanhador de açaí morre após pisar em armadilha em Marituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O local no qual o cadáver de Santana foi achado é de mata fechada, de difícil acesso. Para chegar até a área, a equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) precisou andar cerca de 500 metros mata adentro, desde a entrada da Alça Viária.

Segundo informações dos amigos de Santana, ele havia saído para apanhar açaí no último domingo, 22, e não foi mais visto. Conforme informações de outros caçadores e apanhadores de açaí, Santana teria tropeçado em uma armadilha chamada de “bufete”, usada para caçar animais. Após pisar na arapuca, um objeto pontiagudo, similar a uma flecha, atravessou uma das pernas de Santana, possivelmente atingido a artéria femoral. Gravemente ferido, ele morreu no local, sem receber ajuda.

