Aparelho auditivo de candidato surdo é retirado durante prova do Enem

De encontro com o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que foi “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, fiscais de um local de prova de Santa Barbara D’Oeste, no interior de São Paulo, obrigaram um candidato a retirar o aparelho auditivo durante a realização do exame.

No comprovante de inscrição do estudante, de 17 anos, consta a informação que ele é surdo. Mesmo assim, ele teve de sair da sala, passar pelo detector de metais e retirar o aparelho que usa no ouvido direito.

O jovem é surdo dos dois ouvidos, mas o esquerdo não responde a aparelhos tradicionais. Quando foi comprado, o dispositivo custou R$ 6,4 mil, com desconto, revelou o pai do adolescente Lourival Francisco Ribeiro. Depois do dia da prova, o aparelho parou de funcionar.

Ribeiro registrou um boletim de ocorrência. “É um trauma que ele vai levar para sempre, não vai esquecer”, disse ao “O Globo”.

O menino disse ao pai que fiscais da Faculdade Anhanguera, onde a prova foi feita, acharam que se tratava de um ponto eletrônico para cola.

Procurado pelo site, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou que está investigando o caso.

