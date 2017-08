Apático, Remo perde por 2 a 0 para o CSA

ORM -Sem demonstrar poder de fogo, o Remo foi derrotado por 2 a 0 pelo CSA-AL, na tarde deste sábado (12), no estádio Rei Pelé. Os gols foram marcado por Rafinha, no primeiro tempo, e Didira, na segunda etapa. A partida foi válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com o resultado, o Remo continua no G-4 com 18 pontos. Porém, depende do resultado de Salgeiro x ASA para permanecer na zona de classificação. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Moto Club, em jogo marcado para o domingo (20) que vem, no Mangueirão. O CSA joga no sábado com o Confiança, em Acaraju. O Azulão é líder da chave com 27 pontos.

Confira o lance a lance da partida.

Primeiro tempo

A partida começou com o time da casa mostrando mais volume de jogo. O CSA criou duas boas jogadas. A primeira aconteceu aos 5, Daniel Costa bateu a falta e mandou próximo ao gol. Aos 7, Rosinei recebeu no meio e arriscou o chute, mas a bola foi para fora.

O Leão só conseguiu o primeiro ataque aos 16. Gerson cobrou o escanteio, a bola pegou curva e o goleiro Mota tirou o perigo da área. Quase gol olímpico do Remo.

O Azulão abriu o placar em cobrança de falta aos 35 minutos, após João Paulo, do Remo, derruba Michel. Rafinha soltou a bomba de fora da área, a bola pegou na trave e entrou. Um golaço.

Segundo Tempo

Na volta do intervalo, o CSA subiu ao ataque aos 4 minutos. Na entrada da área, Michel se livrou da marcação e chuta com efeito. A bola passou do lado direito do goleiro Vinicius e foi para fora.

Michel novamente levou perigo ao goleiro do Remo, aos 7. Dick cruzou, atacante desviou de cabeça e o arqueiro do Leão fez uma boa defesa. Aos 13, Daniel Costa, do CSA, arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta. O goleiro do Remo apenas acompanhou.

Aos 39, Edinho fez boa jogada e passou para Didira. O meia azulino subiu de cabeça e toca por cima do goleiro Vinícius. A bola foi morrer no fundo da rede e o CSA deu números finais à partida.

Ficha técnica (CSA 2 x 0 Remo)

CSA – Mota, Dick (Celsinho), Thales, Jorge Fellipe, Rafinha, Dawhan, Boquita, Rosinei (Didira), Daniel Costa (Caique), Edinho, Michel. Técnico interino: Ney da Matta

Remo – Vinícius, Ilaílson (Flamel), Leandro Silva, Bruno Costa, Gerson, João Paulo, Dudu, França, Eduardo Ramos, Luiz Eduardo (Jayme), Edgar (Danilinho). Técnico: Léo Goiano

Gols: Rafinha 35’/1ºT e Didira 38’/2ºT (CSA)

Cartões amarelos: Michel e Dawhan (CSA); Ilaílson, Gerson, Eduardo Ramos, Bruno Costa, Jayme, João Paulo (Remo)

Local: Rei Pelé (Maceió – AL)

Data: 06/08/2017

Hora: 16h

Árbitro: Diego Pombo Lopez – BA

Auxiliares: Adailton Jose de Jesus Silva – BA e Dijalma Silva Ferreira Jr – BA

