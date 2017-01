Apenas 2 ambulâncias do Samu estão funcionando em Santarém

Samu possui três viaturas, uma está na oficina à espera de peças

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santarém, no oeste do Pará está operando com apenas duas ambulâncias para atender a população do município que tem aproximadamente 300 mil habitantes. O Samu possui três unidades e uma está parada na oficina à espera de conserto.

Segundo o Ministério da Saúde, o Samu preconiza que a ambulância deve prestar atendimento em casos que representam risco de morte para o paciente através do telefone 192 (ligação gratuita): Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, Em trabalhos de parto onde haja risco de morte da mãe ou do feto, Em casos de tentativas de suicídio , Em acidentes com produtos perigosos, Na transferência interhospitalar com risco de morte.

A Coordenadora do Samu em Santarém, a médica Ilmara, informou que uma nova viatura do Samu doada pelo Ministério da Saúde chegará ainda esse ano. “A gente sabe que transição de um governo para outro existe algumas complicações e infelizmente não depende exclusivamente da secretaria”, explicou.

Segundo ela há uma série de dificuldades enfrentadas pelo SAMU na cidade. Entre os problemas estão à falta de manutenção das viaturas. Os veículos estão na oficina e precisam de peças, algumas não encontram reposição em Santarém. O processo é feito através de licitação, que demanda certa burocracia e demora.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...