Apenas 29 municípios do Pará atingem meta de vacinação contra a gripe

Dos 115 municípios que não alcançaram a meta, 27 deles estão abaixo dos 60%. Postos de saúde de Belém vacinou apenas 60% até esta quinta-feira, 8.

A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) informou os dados da campanha de vacinação contra a gripe no estado. Segundo a Secretaria, apenas 29 dos 144 municípios paraenses conseguiram atingir a meta de vacinação imposta pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios têm que imunizar pelo menos 90% do público alvo da campanha de vacina. Em Belém, a expectativa é de imunizar 335 mil pessoas, mas até nesta quinta-feira (8) apenas 60% da meta foi alcançado.

Em Paragominas, 23.250 pessoas foram vacinadas no município. O número representa quase 99% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. No entanto, a situação em 27 municípios, dos 115 que não alcançaram a meta de vacinação, é preocupante. Essas cidades não atingiram 60% da meta.

Altamira, no sudoeste do Pará, é um dos municípios que está abaixo dos 60% da meta definida pelo Governo Federal. As longas distâncias até às comunidades rurais e ribeirinhas dificultam o aumento da vacinação contra a gripe nas áreas mais distantes. O deslocamento das equipes de saúde pelo rio Xingu, por exemplo, é mais demorado.

De acordo com a Sespa, o Pará já vacinou 70% da meta. Para o coordenador do Departamento Epidemiologia, Amarildo Pinheiro, o órgão diz que os dados não refletem a realidade.

“Os municípios têm dificuldades de inserção de dados no sistema de informação. Por conta disso, há um atraso. Há sempre um atraso no processamento de informações. Então a gente estima que realmente o número de vacinados já seja maior no estado”, garantiu o diretor da Sespa.

A campanha de vacinação contra a gripe vai até às 17h desta sexta-feira (9). Os interessados em se vacinar precisa ir a uma unidade de saúde de seu município.

