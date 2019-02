Apenas uma vaga do Programa Mais Médicos não foi preenchida no Pará

Das 266 vagas disponíveis, 265 foram preenchidas. Goianésia do Pará foi o único município com déficit

Goianésia do Pará: agora candidatos deverão confirmar participação para validar vagas (Arquivo o liberal)

Apenas uma das 266 vagas remanescentes disponíveis no Pará para o Programa Mais Médicos não foi preenchida. O único município paraense que teve déficit na procura por médicos brasileiros formados no exterior foi Goianésia do Pará. Das cinco vagas ofertadas, quatro foram selecionadas.

As informações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) do dia 19 de fevereiro.

Estavam disponíveis no Estado vagas para 80 localidades: 76 municípios e 4 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis). No entanto, mesmo com a publicação da lista, isso não significa que os médicos já estão confirmados para iniciar o trabalho nas localidades.

De acordo com a Portaria nº 30, do último dia 18, divulgada no DOU nº 35, seção 1, página 51, os candidatos deverão ainda acessar o SGP (Sistema do Ministério da Saúde) para confirmar a participação no Módulo de Acolhimento e Avaliação, para só então validar a vaga. O médico que não confirmar o interesse na vaga será excluído da seleção.

Cronograma

Ainda nesta quarta (20), o Ministério da Saúde antecipou o cronograma para a realização do módulo de acolhimento dos brasileiros formados no exterior participantes do Mais Médicos. Agora, os profissionais, que selecionaram as vagas remanescentes, no último dia 13 de fevereiro, terão entre os dias 12 a 26 de março para a realização da próxima etapa do programa. Os médicos começarão as atividades nos municípios nos dias 28 e 29. A mudança nos prazos estava sendo estudada pelo Ministério da Saúde, visando agilizar a assistência à população.

O módulo de acolhimento destes profissionais será realizado na modalidade presencial pelos Ministérios da Saúde e Educação em Brasília (DF). Assuntos como a legislação referente ao sistema de saúde brasileiro, o funcionamento e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), Atenção Básica em saúde, protocolos clínicos de atendimento definidos pelo Ministério da Saúde, Língua Portuguesa e Código de Ética Médica serão tratados durante o treinamento destes profissionais.

Para prosseguir no programa, os brasileiros formados no exterior deverão participar de todas as etapas do módulo de acolhimento e avaliação, conforme determina a legislação. Se aprovados, estes profissionais serão encaminhados diretamente para o município de alocação.

De acordo com o Ministério da Saúde, os 1.397 brasileiros formados no exterior selecionaram vagas remanescentes em 667 localidades em 26 estados brasileiros, com exceção para o Distrito Federal, “preenchendo assim, todas as 8.517 vagas do atual edital, que ficaram abertas após o fim da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)”. A Opas contava com prazo máximo no seu cronograma para sair do Brasil até 25 de dezembro de 2018.

Lista completa dos municípios com vagas no Pará

Total 266 vagas

Abaetetuba – 1

Afuá- 3

Água Azul do Norte – 2

Alenquer – 4

Almeirim – 5

Altamira – 2

Dsei Altamira – 5

Anajás – 3

Anapu – 3

Augusto Corrêa – 2

Aveiro – 6

Bagre – 3

Baião – 3

Bannach – 2

Dsei Guamá-Tocantins – 5

Bonito – 1

Bragança – 1

Breves – 7

Cachoeira do Piriá – 4

Cachoeira do Arari – 3

Cametá – 3

Chaves – 3

Colares – 1

Cumaru do Norte – 3

Curionópolis – 1

Curralinho – 4

Curuá – 4

Eldorado dos Carajás – 1

Faro – 3

Floresta do Araguaia – 3

Garrafão do Norte – 1

Goianésia do Pará – 5 (uma não preenchida)

Gurupá – 3

Ipixuna do Pará – 4

Dsei Tapajós – 11

Itaituba – 4

Itupiranga – 2

Jacundá – 1

Juruti – 4

Mãe do Rio – 6

Maracanã – 1

Marapanim – 1

Medicilândia – 2

Melgaço – 6

Monte Alegre – 7

Muaná – 4

Nova Esperança do Piriá – 3

Nova Ipixuna – 1

Novo Progresso – 3

Novo Repartimento – 4

Óbidos – 7

Oeiras do Pará – 1

Oriximiná – 6

Pacajá – 7

Paragominas – 3

Placas – 2

Ponta de Pedras – 3

Portel – 8

Porto de Moz – 4

Prainha – 4

Dsei Kaiapó do Pará – 2

Rio Maria – 3

Rurópolis – 2

Santa Cruz do Arari – 2

Santa Maria das Barreiras – 2

Santana do Araguaia – 4

Santarém – 3

São Domingos do Araguaia – 1

São Domingos do Capim – 2

São Félix do Xingu – 7

São Sebastião da Boa Vista – 3

Senador José Porfírio – 4

Soure – 3

Terra Santa – 1

Trairão – 1

Tucuruí – 4

Ulianópolis – 1

Uruará – 5

Viseu – 5

Xinguara – 2.

Fonte: Ministério da Saúde.

