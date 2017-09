Apesar da greve, Correios afirmam que envios continuam em dia

No Pará, 81,19% do efetivo está trabalhando, o que significa 1.856 funcionários, informou a agência.

Apesar da greve de servidores iniciada no última dia 20, os Correios afirmam manter o serviço em dia. Como resultado de um mutirão realizado em localidades com paralisação parcial, mais de 1,7 milhão de objetos postais, entre cartas e encomendas, foram entregues neste final de semana, como parte do Plano de Continuidade de Negócios. De acordo com a agência, ação contou com a participação de mais de 6,2 mil funcionários.

Nesta segunda-feira (25), 90,77% do efetivo total dos Correios no Brasil está presente e trabalhando, o que corresponde a 98.545 empregados, afirmou os Correios. No Pará, 81,19% do efetivo está ativo, um número que significa 1.856 funcionários trabalhando.

Em comunicado, a empresa destacou também que a rede de atendimento está aberta em todo o país. Com isso, todos os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC, continuam sendo postados e entregues em todos os municípios do Brasil, sem exceções. Os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) estão com postagens suspensas para o Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul, além de algumas cidades do interior de São Paulo.

NEGOCIAÇÕES

Na tarde da última sexta-feira (22), os Correios e a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) chegaram a uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2017/2018, que contempla reajuste de 3% nos salários e benefícios a partir do mês de janeiro de 2018 e manutenção do ACT 2016/2017. Segundo os Correios, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), por sua vez, iniciou a paralisação nas bases de seus sindicatos filiados antes do fim das negociações.

