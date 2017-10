Apesar das sanções dos EUA, Coreia do Norte promete ser ‘força nuclear’

“As sanções estadunidenses contra a RPDC (República Popular Democrática de Coreia) são inúteis”, diz o comunicado do país

O jornal governamental norte-coreano Rodong Sinmun se refere aos esforços exercidos pelos EUA para impor sanções contra seu programa de armas nucleares como “inúteis” e promete converter o país, inevitavelmente, em uma “força nuclear”.

“As sanções estadunidenses contra a RPDC (República Popular Democrática de Coreia) são inúteis. As administrações estadunidenses sucessivas utilizaram sanções anti-RPDC para passar vergonha perante o mundo*”, diz o comunicado.

Entretanto, o jornal governamental afirmou que “o poder político-militar da RPDC tem aumentado rapidamente e que a posição estratégica da Coreia do Norte se encontra na fase mais alta, apesar das frenéticas sanções estadunidenses”. “A RPDC juntará todas as energias para alcançar o objetivo final de tonificar a força nuclear estatal”, conclui.

A publicação coincide com a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, a Pequim, onde se reúne com os principais diplomatas chineses e o presidente do país, Xi Jinping, para conversar sobre a crise nuclear norte-coreana.

Tillerson é a favor da campanha de “pressão pacífica” através das sanções dos EUA e da ONU e da cooperação com a China para conter o regime da Coreia do Norte.

No entanto, seus esforços não estão dando resultados e a decadência é perceptível pela guerra verbal extraordinária entre o presidente estadunidense, Donald Trump, que ridiculizou o líder norte-coreano, Kim Jong-un, como “homem de míssil” quem, em sua vez, chamou Trump de “velho lunático”.

Fonte: Notícias ao Minuto.

