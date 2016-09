Apesar de boa fase, Anitta diz se sentir solitária

Anitta não pode reclamar da fase atual. Pelo menos profissionalmente. Depois de muitas idas e vindas nas negociações, a cantora finalmente renovou contrato com o canal pago Multishow e vai comandar o programa “Música Boa Ao Vivo” por mais uma temporada. Comenta-se nos bastidores que a emissora anda bastante satisfeita com o desempenho da funkeira no comando da atração, que chega a liderar a audiência entre os canais fechados.

Além do programa, Anitta vai focar na carreira internacional no ano que vem e nunca esteve com a popularidade tão em alta. Na quarta-feira, 14, a artista festejou a marca de 15 milhões de seguidores na rede social Instagram. “Somos 15 milhões aqui no Instagram! Obrigada a todos pelo carinho”, escreveu funkeira, dona de uma mansão avaliada em de R$ 10 milhões no Rio de Janeiro, no post de agradecimento.

Só a vida pessoal é que anda destoando. Anitta admitiu que anda carente em um vídeo postado em sua conta no Snapchat. “Como diria o funk de Priscila Nocetti: estou sarada, antes sozinha do que mal acompanhada. Fica cantando esses negócios de antes sozinha do que mal acompanhada, mas chega na hora do desespero, não pega ninguém há anos, fica pensando em ligar para qualquer um que tiver no telefone”, disparou, depois de lamentar por assistir um filme sozinha.

(Agência O Dia)

