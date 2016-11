Apesar de redução, consumidores pagam mesmo valor pelo combustível em Novo Progresso.

Preços da gasolina e do diesel se mantiveram estável, não houve redução. Em Alguns postos até aumentou.

Apesar do anuncio do Governo Federal em reduzir os preços da gasolina (3,2%) e no diesel (2,75%), em Novo Progresso os consumidores estão pagando mais caro pelo combustível nos postos.

A expectativa era de que o preço caísse entre 2% e 3% no Município. Em conversa com um proprietário de posto de combustível que preferiu não se identificar, diversos fatores influenciaram para que o combustível não tivesse a redução em Novo Progresso, entre eles a distância dos grandes centros e até a mudança da base de incidência da Carga Tributária (ICMS) sobre os combustíveis.

Uma semana antes do anúncio, o preço do litro da gasolina comum em Novo Progresso custava R$ 4,30 e depois do anúncio custava também R$ 4,30, alguns postos esta R$ 4,31. Já com relação ao óleo diesel, na semana antes da divulgação da redução, o preço do litro do diesel era encontrado em média a R$ 3,30 e já com a divulgação da possível redução também nada mudou ficou a R$ 3,30 até R$ 3,36..

