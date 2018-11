Apesar do anúncio de redução, postos de combustíveis mantêm o preço em Novo Progresso

Petrobrás anuncia redução de 6,2% no preço da gasolina (Foto:Reprodução) – nos postos de Novo Progresso continua o mesmo para o consumidor.

Preço do litro esta sendo vendido nas refinarias a R$ 1,8623 desde esta quarta (31).



“A velocidade com que os donos de postos repassam o aumento no preço da gasolina não é a mesma quando a Petrobras anuncia queda”.

A Petrobras anunciou corte de 6,2% no preço médio do litro da gasolina A, sem tributo, nas refinarias nesta quarta-feira (31). O preço será de R$ 1,8623 por litro. Desde o dia 24 de outubro, o preço médio vinha sendo mantido pela estatal em R$ 1,9855. Esse é considerado o maior corte percentual já anunciado desde o início de sua sistemática de reajustes diários, em julho do ano passado.

Apesar da medida já estar valendo em todo o território nacional, os preços em Novo Progresso continuam os mesmos de duas semanas atrás, conforme indica levantamento feito pelo Jornal Folha do Progresso durante o quarta e quinta -feira 31 e 01.

A velocidade com que os donos de postos repassam o aumento para o consumidor não é aplicada quando há um anúncio de queda nos valores.

Em um posto localizado no Centro, o litro da gasolina comum está sendo vendido à vista pelo preço de R$ 5,20, a gasolina aditivada a R$ 5,28. Já para quem opta pelo pagamento no cartão de débito ou crédito, os preços são mais salgados, comentou o frentista.

De acordo com o frentista do posto, o preço informado é o mesmo que foi reajustado no dia 15 e que não há previsão para aplicar a redução proposta pela Petrobras.

Como há liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados no país, os ajustes nas refinarias podem ou não se refletir no preço que é cobrado ao consumidor.

