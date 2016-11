Apiacás(MT)-Prefeitura abre processo seletivo para contratar temporários com salários de até R$ 12 mil no Nortão

(Foto: divulgação/arquivo) – As inscrições do Processo Seletivo Simplificado(PSS) para contratação de 50 servidores temporários ocorrerá até o dia 17 deste mês, na sede da prefeitura de Apiacás (494 quilômetros de Sinop). Os aprovados e convocados receberão remuneração de até R$ 12 mil por jornada de 20, 30 e 40 horas de trabalho, nos cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são para motorista, professor nível médio e superior, apoio administrativo educacional, assistente social, auxiliar de serviços gerais, bioquímico, educador social, enfermeiro, engenheiro florestal, fisioterapeuta, médico clínico geral, motorista, nutricionista, professor de nível superior, psicólogo, técnico administrativo educacional, técnico em enfermagem, vigia e zeladora.

Destas vagas 5% serão reservadas para os candidatos portadores de necessidades especiais, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

As inscrições para os cargos de ensino fundamental serão cobradas uma taxa de R$ 20. Os cargos de nível médio será de R$ 30, e para os cargos de nível superior é de R$ 50.

A prova objetiva será realizada no dia 27 deste mês, no período matutino, em uma escola local. No mesmo dia haverá também prova prática para o cargo de motorista e contagem dos pontos de títulos, para os cargos especificados no edital.

O Processo Seletivo Simplificado será válido por um a ano a contar da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado pelo gesto municipal por igual período.

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...