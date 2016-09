APIM – ASSOCIAÇÃO PROGRESSENSE DE IMPRENSA REALIZA ENTREGA DE REGISTROS PROFISSIONAIS(DRTs) A 16 JORNALISTAS AFILIADOS

Na noite desta quinta-feira (01/09) foi realizada a cerimônia da APIM – Associação Progressense de Imprensa onde foram entregues para 16 profissionais associados, carteiras de Registro Profissional de Jornalistas (DRTs). O evento acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Progresso, que estava completamente lotado de familiares, amigos e convidados e teve início as 20:30 hrs e encerramento por volta das 22:00 hrs.

A reunião começou com a composição da mesa diretiva, com o Diretor Sindical Édio Rosa, o vice-presidente Juliano Simionato e o presidente da APIM Denis Macedo. Logo em seguinda foi formada a Mesa de Honra, com a presença do prefeito em exercício Eloido Bertollo, o Presidente a CDL/ACINP Luiz Bazanella, o presidente da Sub Seção OAB Dr. Kleverson Fermino, Presidente do Instituto Royer Sara Royer e da Representante do Lions Ilda Araújo.

Logo após os pronunciamentos da mesa, iniciou-se a entrega dos certificados e carteiras de Registro Profissional de Jornalistas junto ao MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. Cada um dos 16 profissionais estão aptos perante o governo a exercer a profissão, com todos seus direitos e obrigações legais e receberam um número(DRT).

A Lista dos primeiros 16 associados da APIM, credenciados ao exercício do jornalismo através da entidade em Novo Progresso é a seguinte: Claudia Buss, Claudio Leite, Denis Macedo, Edcarlo Ribeiro,Édio Rosa, Edson Reis, Edson Santos, Jorge Tadeu, Joarles Santos Lima, José Barros, Juliano Simionato, Ludio Vieira, Mariel Farias, Raimundo Matos, RJ e Dj Junior Correa.

Segundo a diretoria da APIM, outros membros da diretoria estão com processo em andamento dentro da entidade e outros já protocolados no Ministério do Trabalho, com expectativa de receberem também suas credenciais nos próximos meses.

Logo após a cerimônia, os convidados participaram de um coquetel antes do encerramento das atividades.

Por Édio Rosa – Cultura FM – 87.9

