Aplicativo cria currículos pelo celular de forma prática

De acordo com o site ‘Techtudo’, a plataforma funciona de forma bastante simples: basta informar dados pessoais, formação e experiências profissionais e deixar que o aplicativo faça todo o resto, de forma automática. No final, os usuários têm a opção de enviar o currículo por e-mail, no formato PDF.

Plataforma conta com modelos prontos, para ajudar no momento de criar o currículo perfeito

