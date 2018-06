Aplicativo de Pré-atendimento é lançado pelos Correios

(Foto: Divulgação) -Os Correios lançou na última quarta-feira (06) um aplicativo de pré-atendimento, que vai agilizar e facilitar o cotidiano do cliente. Inicialmente, a ferramenta permitirá a pré-postagem de encomenda nacional. Já para o próximo semestre, está prevista a inclusão de outras funcionalidades.

O app está disponível na Play Store para os aparelhos com sistemas Android, na versão 6 ou superior. O aplicativo também poderá ser baixado nos aparelhos com sistema IOS a partir do mês de julho.

Com o aplicativo de Pré-Atendimento dos Correios, o usuário poderá preencher os dados necessários para o envio de sua encomenda, saber preços e prazos, realizar a pré-postagem e até imprimir o rótulo de endereçamento e a declaração de conteúdo. Com o código gerado, o cliente terá até três dias úteis para finalizar a postagem em qualquer agência dos Correios.

Para o presidente da Agência, Carlos Fortner, o lançamento do aplicativo é um exemplo de que a empresa está se modernizando e se adequando às necessidades dos usuários. “Nosso foco está em três pontos principais: presença nacional, qualidade dos serviços e sustentabilidade da empresa. Com esse aplicativo, estamos colocando um pedaço das agências dos Correios no bolso de cada cidadão brasileiro e assim, agilizando o atendimento e melhorando a experiência do nosso cliente”, declarou.

