Aplicativo do Enem facilita consulta de informações sobre o exame

Mais de 2,5 milhões de pessoas já usam a ferramenta

Com o objetivo de facilitar o acesso às principais informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza, aos estudantes, o aplicativo Enem. A ferramenta é gratuita e pode ser baixada na App Store (IOS) e na Play Store (Android). De acordo com o instituto, mais de 2,5 milhões de pessoas já usam o aplicativo.

Na plataforma, o usuário tem acesso ao cronograma do exame, mural de avisos, edital, vídeo do edital em Libras e notícias referentes à prova, além de poder conferir o programa Hora do Enem, da TV Escola.

Outra funcionalidade é a possibilidade de conferir as informações pessoais. Nesta seção, estão os dados pessoais do participante, como nome, número de CPF, o número de inscrição e o Cartão de Confirmação da Inscrição, divulgado no dia 16 de outubro. Após o exame, o participante poderá consultar no aplicativo o gabarito e o resultado final, conforme cronograma de divulgação.

Enem 2019

Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. O resultado será divulgado em janeiro de 2020 e, com ele em mãos, é possível pleitear uma vaga no ensino superior. A principal forma é por meio dos programas estudantis do governo federal: Sistema de Seleção Unificada (Sisu); Programa Universidade para Todos (Prouni); Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) além de Universidades Portuguesas.

*Matéria produzida com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...