Aplicativo recebeu quase 5500 denúncias de Crimes eleitorais.

A maioria das denúncias é de propaganda eleitoral irregular, compra de votos e boca de urna. Segundo o Comitê, o uso do aplicativo agilizou a apuração e deu mais consistência às mesmas, para a aplicação das punições correspondentes. Através do aplicativo o eleitor pode enviar provas, como fotos e vídeos, e ainda garantir que sua identidade seja preservada.

Foto: Reprodução / internet- O último levantamento do Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral aponta 5412 denúncias de crimes eleitorais registradas no Pará, entre o dia 25 de agosto até às 13h30 deste domingo (02) de Eleição. Segundo o comitê, a maioria das denúncias foi registrada através do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. Belém lidera o ranking de denúncias, seguida dos municípios de Ananindeua, Marabá, Tucuruí e Abaetetuba. Até ontem, Ananindeua liderava o ranking de denúncias.

You May Also Like