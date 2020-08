Apoiadores de Bolsonaro atacam Maju Coutinho; entenda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A tag entrou para a lista de tópicos mais comentados do Twitter após o próprio presidente criticar a declaração de Maju. “A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: ‘nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares'”, escreveu Bolsonaro.

– A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: "nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares." pic.twitter.com/mY8xCej8i2

A jornalista Maju Coutinho, apresentadora do “Jornal Hoje”, da Rede Globo, está sendo atacada verbalmente, nesta terça-feira, 25, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O JH apresentou uma matéria exibida na segunda, 24, em que Maju disse que o presidente não prestou solidariedade às vítimas da covid-19. Foi o suficiente para os apoiadores do presidente criaram a hashtag #MajuMentirosa. A apresentadora recebeu também muito apoio nas redes.

