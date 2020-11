Apoiadores do prefeito eleito do MDB agridem adversário em festa de vitória; VÍDEO

Na noite deste domingo (15), um homem foi brutalmente agredido durante comemoração de vitória do prefeito eleito do MDB. (Foto:Reprodução)

O homem estava na festa em frente PRAZMATEC, na avenida Orival Prazeres quando a discussão começou e acabou em agressões físicas.

Como é possível ver no vídeo, obtido pelo Jornal Folha do Progresso, o homem de camisa amarela é agredido por um grupo de apoiadores do prefeito do MDB. Primeiro são socos e, depois, coices e pancadas.

Assista ao Vídeo

