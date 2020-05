Apoiadores do presidente voltam a xingar imprensa

O presidente deu seis voltas em frente a grade onde os apoiadores estavam. Cercado por seguranças, parou para cumprimentar as pessoas e tirar fotos (Foto:Dida Sampaio / Estadão Conteúdo)

Os xingamentos contra profissionais da imprensa pela claque bolsonarista se tornaram rotina na entrada da residência oficial, mas ontem foram mais contundente

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro hostilizaram profissionais da imprensa ontem, em frente ao Palácio da Alvorada. Os jornalistas foram alvo de diversos insultos.

Os xingamentos contra profissionais da imprensa pela claque bolsonarista se tornaram rotina na entrada da residência oficial, mas ontem foram mais contundentes, principalmente pela presença de um número maior de apoiadores. O grupo mais exaltado, porém, não passava de 15 pessoas.

As agressões verbais ocorreram pouco após o próprio presidente criticar jornalistas. “O dia que vocês tiverem compromisso com a verdade eu falo com vocês”, disse, indicando que não daria entrevista. “Mídia lixo”, “comunistas”, “safados” foram alguns dos insultos ditos logo após Bolsonaro deixar o local.

A segurança no Palácio da Alvorada é responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), mas nessa manhã os seguranças levaram alguns minutos para retirarem o grupo do local. Com o aumento das agressões verbais, duas grades foram instaladas na tentativa separar jornalistas e apoiadores.

O reforço, no entanto, foi retirado e apenas uma grande e uma fita de contenção são usadas para segurança. Procurado nesta segunda-feira, o GSI não se manifestou. Recentemente, jornalistas foram agredidos em atos pró-governo.

Por:Agência Estado

