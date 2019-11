Apontado pela polícia como pistoleiro é preso durante churrasco com amigos em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na ocasião, foi feito monitoramento do local e constatada a presença do procurado. As equipes aguardaram algumas horas e o abordaram.

Após denúncia anônima sobre o paradeiro de Marcos, os investigadores iniciaram as investigações para apurar as informações.

De acordo com a polícia, com diversas fichas criminais e considerado foragido da Justiça, ele é tido como autor de vários homicídios em Colniza.

Apontado pela polícia como pistoleiro de cidade em MT é preso durante churrasco com amigos Segundo a Polícia Civil, Marcos Sturaro, de 32 anos, conhecido como Marquinhos, estava a prisão preventiva decretada. Um homem apontado pela polícia como pistoleiro da cidade de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, foi preso nesse domingo (3) por forças de segurança do estado.

