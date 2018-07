Após 10 anos de caçada, crocodilo de 600 quilos é capturado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O exemplar da espécie é maior que a média encontrada na região do Rio Katherine. Ele tem cerca de 60 anos. Dez anos atrás ele foi avistado pela primeira vez nas redondezas, chamando atenção de agentes ambientais por causa do seu porte.

O animal tem cerca de 60 anos e mede aproximadamente 4,7 metros (Foto: Reprodução/Katherine Times) – A caçada durou uma década e agora, finalmente, agentes da NT Parks and Wildlife, órgão que cuida da vida selvagem no Território Norte da Austrália conseguiram capturar um crocodilo de nada menos 4,7 metros de comprimento e 600 quilos.

