Após 10 dias de manifestações de caminhoneiros, categoria desbloqueia rodovias no Pará; serviços começam a normalizar

De acordo com a PRF, a última concentração de caminhoneiros em uma rodovia do sudeste do Pará encerrou na manhã desta quinta. Serviços começam a ser normalizados no Estado.

pós 10 dias de interdições nas rodovias paraenses, os caminhoneiros encerraram os bloqueios em todas as estradas estaduais e federais, nesta quinta-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas o km 595 da BR-158, em Redenção, sudeste do Pará, registrava concentração de caminhoneiros em parte da pista, mas sem o impedimento da passagem de veículos. Ainda na nesta manhã, a via foi totalmente liberada.

Quando a Petrobras anunciou mais uma alta do valor nas refinarias, a categoria começou a mobilização em vários estados do país. Caminhoneiros paralisaram as atividades desde o dia 21 de maio. Mesmo após o anúncio do governo de que atendeu as reivindicações dos caminhoneiros, a categoria ficou concentrada em ao menos 19 pontos de estradas do Pará, mas no fim da tarde de quarta (30) de 11 vias federais e 6 estaduais já haviam sido desobstruídas.

Operação

As Polícias Rodoviárias Federal e Militar realizaram durante a madrugada desta quinta, a operação “Corredores Seguros”. A ação integrada das policias teve como objetivo liberar os principais corredores rodoviários do estado.

As forças de segurança garantiram deslocamento com escolta para os comboios de caminhões nesses corredores estratégicos. Além das escoltas, os principais trechos com concentração de caminhoneiros foram desmobilizados. A operação começou nas rodovias br-316 e 010 e só foi concluída hoje de madrugada.

Normalização de serviços

Com a liberação das cargas nas rodovias do Brasil, alguns serviços que foram afetados pela paralisação começaram a normalizar. Postos de combustíveis são reabastecidos e mercados já recebem cargas com alimentos. Confira abaixo os impactos do movimento em diferentes setores da economia.

Combustível

O Sindicombustíveis informou nesta quinta, que trabalha junto com as distribuidoras de combustível para que o estoque dos postos seja imediatamente reposto. A estimativa é que nos próximos dias o abastecimento já esteja plenamente restabelecido.

Em Marabá, todos os postos de combustível já estão abastecidos.

Em Altamira, um comboio de caminhões que levavam combustível para a cidade que ficou três dias desabastecida.

Em Tucumã, depois de oito dias sem combustível, um carregamento chegou para abastecer postos da cidade.

Em Redenção, também já chegou combustível para abastecer os postos da cidade.

Em Paragominas, dos 11 postos da cidade, sete já estão abastecidos.

Alimentação

De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), o abastecimento de frutas, legumes, verduras e proteína animal está sendo retomado aos poucos em todas as lojas da região metropolitana de Belém. Com a liberação de tráfego aos veículos, as entregas começam a voltar ao ritmo. Além disso, há perecíveis chegando também por balsa, através dos portos de Belém.

Algumas lojas registram falta de produtos pontuais que vêm das regiões sul, sudeste e nordeste do país. A estimativa da associação é que em até 5 dias o abastecimento será normalizado.

Em Marabá, o abastecimento dos dos supermercados é mais lento, mas já apresenta chegada de mercadorias de hortifrutis.

A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) acompanha, desde a quinta-feira (30), a chegada gradativa de caminhões, com produtos que estavam parados nas estradas por conta da greve dos caminhoneiros. Foi registrada a entrada de 29 caminhões importados e 52 regionais. Essas cargas vieram de São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Bahia e de municípios do interior do estado. Os produtos trazidos foram: cebola, ovos, uva, melancia, banana, tomate, cenoura, pimentão, chuchu, goiaba, batata doce, abóbora, morango, melão, manga, berinjela, pepino, berinjela, repolho, beterraba e maçã.

Transporte

Em Marabá, toda a frota já foi reabastecida e os 70 ônibus já estão circulando.

A escala de viagens não sofre mais alterações no Terminal Rodoviário de Belém. Para se adaptar aos bloqueios e a falta de combustível nas estradas houve redução e alteração das viagens e empresas tiveram que cancelar algumas viagens, durante a paralisação.

Na região sudeste do Pará: em Marabá dos todos os 70 ônibus estão circulando.

No nordeste do Pará: em Paragominas, a frota de ônibus ainda é reduzida, mas normaliza na sexta-feira (1º), já em Castanhal, mais de 50% da frota circula.

Escolas e universidades

Em Castanhal, as aulas da rede municipal foram suspensas desde a segunda (28) e seguirão até sexta (1º), devido aos transtornos causados pela falta de abastecimento de combustível na cidade.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) suspendeu as aulas nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu, desde segunda-feira (28) e seguirão até sábado (2). De acordo com o informe publicado no site da instituição, a paralisação dos caminhoneiros que ocasionou desabastecimento de combustível dificulta o deslocamento de discentes, docentes e técnicos de educação.

Água

Serviços de tratamento de água continuam afetados em Dom Eliseu e Bragança, no nordeste; Itaituba, no oeste; e Conceição do Araguaia, no sul do estado. O tratamento deve ser normalizado somente na segunda (4), de acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Por G1 PA, Belém

