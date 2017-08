Após 2 anos como refém do Estado Islâmico, menino reencontra família

Ele foi reconhecido após sua foto circular pela internet

O menino yazidi Emad Mishko Tamo, de 12 anos, foi reconhecido por sua mãe em fotos na internet e conseguiu reencontrar a família após dois anos vivendo sob o domínio do Estado Islâmico no Iraque.

Desaparecido em 2014, Tamo foi resgatado durante e liberação de sua cidade e sua imagem circulou o mundo. Na foto, o garoto está sujo e com um ferimento no braço. Ele havia sido separado da mãe, que hoje vive como refugiada no Canadá, do pai e dos irmãos.

Após a descoberto de Tamo, entidades se mobilizaram para acelerar o processo de aceitação do menino no país onde está a mãe.

“Estou feliz e muito grato a todos que fizeram parte do meu reencontro com a minha mãe”, disse Tamo no aeroporto, logo após sua chegada ao país.

Fonte: Notícias ao Minuto.

