Após 2 dias, índios Xikrin desocupam sede da Prefeitura de Parauapebas, no Pará

Indígenas desocupam sede da Prefeitura de Parauapebas(foto:Reprodução G1)- Saída indígena aconteceu depois que o prefeito Darci Lermen confirmou o convênio que vai disponibilizar recursos para as aldeias para a realização de atividades sociais e culturais.

Índios Xikrin desocuparam, nesta quinta-feira (11), a sede da Prefeitura de Parauapebas, sudeste do Pará. Na manhã desta quinta, um grupo de indígenas reuniu com o prefeito Darci Lermen e firmaram um convênio para repasses municipais para a realização de atividades sociais e culturais em quatro aldeias da região.

Leia Também:Mais de 100 índios ocupam prefeitura de Parauapebas e exigem explicação de prefeito

A ocupação do local aconteceu na noite de terça-feira (9) em forma de protesto pelas péssimas condições das estradas vicinais que dão acesso às aldeias. Os manifestantes disseram que o serviço já deveria ter começado há dois meses, mas até então nada foi feito.

As aldeias dos Xikrin ficam a cerca de 400 km da cidade de Parauapebas e boa parte do trajeto é feita por estradas vicinais. Segundo os indígenas, as vias estão precárias.

Em nota, a Prefeitura de Parauapebas informou que já iniciou obras de infraestrutura nas vicinais e que na próxima segunda-feira (15), as máquinas estarão na região onde vivem os índios para realizar a manutenção das vias vicinais que dão acesso às aldeias.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...