Após 34 dias, vencedor da Quina não retira prêmio de R$ 14,8 milhões

Até a manhã desta terça-feira (30), depois de 34 dias da realização do sorteio do concurso 4.141 da Quina, o vencedor, que fez a aposta em uma lotérica do município de Casa Nova, região norte da Bahia, ainda não retirou o prêmio de quase R$ 15 milhões. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Caixa Econômica Federal (CEF).

Ainda de acordo com a Caixa, como o prazo máximo de retirada do prêmio é de três meses, o sortudo ainda tem mais 56 dias para receber o prêmio, que totaliza R$ 14.888.610,38. Ao final desse período, a premiação prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O sorteio foi feito no dia 26 de julho, em Anápolis, no estado de Goiás. As dezenas sorteadas na ocasião foram: 03 – 19 – 43 – 58 – 67. O vencedor de Casa Nova acertou sozinho as cinco dezenas do jogo.

Na semana seguinte ao sorteio, o dono da lotérica onde a aposta foi feita, que fica no centro da cidade, revelou que estava otimista. Afonso Azevedo disse que após a divulgação da notícia houve um aumento no número de apostas no local. Ele estimava que a procura pelos serviços do estabelecimento havia crescido cerca de 30%.

Aposta

Para jogar na Quina, basta escolher de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis. São seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h. O apostador que acertar 5, 4, 3 ou 2 números, recebe o prêmio da respectiva faixa.

Ao apostar, o cliente pode ainda optar pela “Surpresinha”, que é quando o sistema escolhe os números por ele, e ainda concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a “Teimosinha”. O preço da aposta com 5 números é de R$ 1,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Mega-Sena

Em julho, outra aposta feita na Bahia faturou um prêmio milionário no concurso 1.838 da Mega-Sena. Um apostador ganhou sozinho R$ 25,2 milhões. O bilhete premiado foi registrado em uma lotérica do bairro da Calçada, na Rua Padre Antônio de Sá. O sorteio ocorreu no dia 16 de julho, e o sortudo retirou o prêmio dois dias depois.

Um mês antes, outra aposta feita na capital baiana faturou R$ 19 milhões, no concurso 1821 da Mega-Sena, que também premiou alguém na cidade de Belém, no Pará. Em Salvador, a aposta foi realizada na Talismã Loterias, localizada no bairro de Nazaré, no centro. O ganhador só retirou o prêmio 15 dias após o sorteio.

G1 BA

