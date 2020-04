Após 48 horas de desaparecimento de ribeirinho, corpo é resgatado por bombeiros civis em Oriximiná

Manancio Lopes da Costa tinha 35 anos, morreu vítima de afogamento em Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Manancio Lopes da Costa, 35 anos, havia desaparecido na tarde do dia 31, após a rabeta tombar no lago Sapucuá.

Bombeiros civis de Oriximiná, no oeste do Pará, localizaram por volta das 23h de quinta-feira (02), no Lago Sapucá, o corpo do ribeirinho Manancio Lopes da Costa, 35 anos. O homem havia desaparecido na tarde de terça-feira (31), após a rabeta (canoa motorizada) dele tombar.

A rabeta foi encontrada por pescadores por volta das 15h de terça-feira. Moradores da comunidade Casinha iniciaram as buscas por Manancio, mas não o encontraram.

Na manhã de quinta-feira, moradores fizeram contato com a Brigada de Combate a Incêndio de Oriximiná pedindo apoio nas buscas no Lago Sapucuá.



Ribeirinhos auxiliaram nas buscas pelo corpo de Manancio Lopes, no Lago Sapucuá — Foto: Brigada de Incêndio/Divulgação

De acordo com o bombeiro civil Celso Pinheiro, que participou das buscas com outros três bombeiros civis, Manancio havia concluído um trabalho de passagem de gado na zona rural do município, e segundo informações de populares, antes de iniciar a viagem de volta para casa ele havia consumido bebida alcoólica. Após o acidente com a rabeta, a embarcação foi encontrada ligada e à deriva no lago.

“Nós iniciamos a varredura na área com ajuda de ribeirinhos até encontrar o corpo na manhã de quinta-feira. Fizemos buscas ao longo do dia e o corpo boiou por volta das 11 horas da noite. Levamos para a comunidade onde foi feita a embalagem para que pudéssemos levar o corpo até o necrotério de Oriximiná. Tivemos apoio da equipe da Semas que cedeu lancha, da Polícia Militar e Polícia Civil para o cumprimento dessa missão”, disse Pinheiro.



Equipe de bombeiros civis envolvidos no resgate no Lago Sapucuá — Foto: Brigada de Incêndio/Divulgação

*Com informações de Márcio Garcia, de Oriximiná

