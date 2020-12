Após abordar usuário, polícia prende traficante, droga e arma em Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia) – De acordo com 3º Sargento Maduro da Polícia Militar, depois de uma patrulha dos agentes da Ronda Ostensiva com apoio do Grupo Tático, foi abordado em via pública por volta das 13h30mn o nacional “Adnailson da Silva Pereira “ em revista foi encontrado uma pedra de crack, declarou ser usuário e denunciou onde comprou a droga.

Após a denúncia do usuário, os policias se dirigiram até o local e entraram na casa da acusada e realizaram o flagrante. Ainda segundo a PM, dentro do imóvel da acusada Ana Patrícia Santos vulgo (neguinha), havia diversas pessoas no ambiente, em revista foi encontrado drogas, armas, dinheiro e celulares.

Material e droga apreendida

01 (uma) GARUNCHA CAL 22,uma quantidade de substância análoga a (crack)1 balança de precisão, R$464,00 em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares dentro do roupeiro, neguinha estava visivelmente nervosa com um volume na roupa, após a chegada de uma conselheira tutelar foi retirado o volume, que continha uma porção de substância análoga a (crack) totalizando 33,3 g,a mesma foi conduzida a DEPOL juntamente com os materiais apreendidos, 01 (uma) motocicleta Honda Titan, prata, placa QDQ-6E12 e os usuários para os procedimentos cabíveis.

A operação comandada pelo 3º Sargento Maduro, soldado Paiva e Bentes.

