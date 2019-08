Após aborto, adolescente morre no Hospital Municipal de Santarém; padrasto é suspeito de abuso

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo pai da vítima para que a polícia apure o caso.

Katherine da Silva Ferreira morreu no Hospital Municipal de Santarém — Foto: Reprodução/Facebook

Uma adolescente de 16 anos, morreu por volta das 23h de sábado (3), no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, após complicações de um aborto. Segundo boletim de ocorrência registrado pelo pai da vítima, Katherine da Silva Ferreira, era abusada sexualmente pelo padrasto Ted Jorge Ferreira Moreira, 33 anos.

Segundo Kelton John dos Passos Ferreira, pai de Katherine, a adolescente estava morando com a mãe e o padrasto, na comunidade Boa Fé, município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, e que tomou conhecimento de que a adolescente era abusada desde o ano de 2012.

Katherine teria dado entrada no HMS com feto morto e sangrando muito.

No boletim de ocorrência registrado por Kelton, na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, no domingo (4), ele relatou que inicialmente a informação que chegou para ele – que mora em Manaus, capital do Amazonas -, é de que a filha havia sido internada por causa de uma infecção urinária. E para sua surpresa, ao chegar em Santarém, a causa da morte apontada pelo hospital é aborto.

Ao G1, o delegado Erik Petersson, informou que a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as denúncias feitas por Kelton. “Nós precisamos ouvir o padrasto da menina, ouvir a mãe para saber se ela tinha conhecimento dessa situação, ouvir o hospital sobre o quadro de saúde da adolescente quando ela foi internada. Vamos apurar”, disse.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

